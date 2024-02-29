В Москве построят 14 объектов спортивной инфраструктуры
В Москве в 2024 году начнут строить 14 новых объектов спортивной инфраструктуры.
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Половину сооружений возведут по Адресной инвестиционной программе, остальные семь — за счёт внебюджетных средств.
Также предусмотрен ремонт на 56 спортивных объектах.
Всего в столице 377 досуговых центров с 606 спортивными зонами.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени рассказали о работе по сносу аварийных домов.