Московских пенсионеров пригласили на курсы по макияжу

Проект "Московское долголетие" запустил курсы для поклонников моды. Пенсионеров научат делать эффектный макияж, дефилировать и уверенно держаться перед камерой. Желающие смогут создать вместе с модельерами собственную коллекцию одежды, сообщает портал mos.ru.

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Курсы по направлению "Красота и стиль" посещают 18 тыс. горожан старшего возраста. Самых активных можно увидеть на модных показах и даже на страницах популярных журналов. Некоторых слушателей занятия вдохновляют на профессиональное развитие в мире моды. Например, 61-летняя Светлана Жучихина после обучения в модельной школе, фотосессий и участия в показах решила стать стилистом. Она получила диплом по новой профессии, а ее первым клиентом стала дочь. Светлана уверена: для человека важно быть красивым и внутренне, и внешне. А развить чувство стиля можно, изучая коллекции известных модельеров и стилистов, а также посещая музеи, театры и картинные галереи.

Присоединиться к "модным" занятиям могут бесплатно женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Выбрать подходящую по интересам группу и записаться в нее можно на портале mos.ru или в любом центре московского долголетия. Если мода совсем не интересна, там же есть возможность записаться на другие курсы. Например, предлагают заняться актерским мастерством, танцами, рисованием, спортом, изучением иностранных языков, включая английский, французский, испанский, итальянский и немецкий. Еще можно освоить гаджеты, социальные сети и электронные сервисы, например, чтобы из дома оплачивать коммуналку или подавать показания счетчиков.