Московский зоопарк будет работать на час дольше

«В первый день весны Московский зоопарк продлевает график работы на один час. Световой день увеличился – и с 1 марта наши обитатели ждут вас в гости с 9:00 до 18:00. Вход закрывается в 17:00. И не только в этом плюсы весны. Стало заметно теплее. У вас больше шансов обойти обе территории зоопарка и не замерзнуть. Если все-таки стало прохладно – заходите погреться в павильоны. Дом птиц, Слоновник, Дом обезьян, террариум, «Животные Африки», выставка амфибий, бабочек, пауков – все открыто. Вы можете увидеть наших недавних обитателей: гигантского муравьеда Диего, юных капибар, бурых гиен, красных волков, бинтуронгов и многих других», – сказали в пресс-службе.