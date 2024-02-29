Москва и Петербург будут сотрудничать по внедрению технологий в медорганизациях

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о сотрудничестве между городами при осуществлении мероприятий по внедрению информационных технологий в стационарных медицинских организациях государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга.

"Санкт-Петербург и Москва - города-побратимы, связанные тысячами нитей, многовековой дружбой, сотрудничеством во многих сферах. Сегодняшний документ - это один из этапов этого взаимодействия, это внедрение информационных систем, которые сегодня апробированы в Москве, в Санкт-Петербургских клиниках, для того, чтобы те наработки, которые сделаны в Москве, служили на благо жителей Санкт-Петербурга", - сказал Собянин.

В соответствии с соглашением правительство Москвы внедрит подсистему "Клиническая информационная система" Единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы в 35 больницах, роддомах, а также в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Санкт-Петербурга. Работы планируется провести в 2024-2025 годах. В результате внедрения КИС ЕМИАС большинство стационаров Санкт-Петербурга получат доступ к современным цифровым технологиям организации и оказания медицинской помощи, включая поэтапный переход на безбумажный документооборот. Это высвободит время медицинского персонала на работу с пациентами и повышает качество оказания медицинской помощи.

"Это не просто единая информационно-аналитическая система города Москвы. Когда к ней присоединяется Санкт-Петербург, это первый шаг к тому, чтобы по всей стране была создана единая аналитическая информационная система здравоохранения и во многих других отраслях", - сказал в свою очередь Беглов.

По его словам, это поможет предотвратить и выявить заболевания на ранней стадии.

Кроме того, в рамках соглашения правительство Москвы обеспечит интеграцию КИС ЕМИАС с другими информационными системами, используемыми в медучреждениях Санкт-Петербурга, ее модернизацию по отдельным запросам, а также предоставление серверного оборудования в безвозмездное пользование медорганизациям Санкт-Петербурга в период внедрения в них КИС ЕМИАС.

Также будут оказаны техническая поддержка пользователей в период до 30 июня 2026 года, первичное обучение представителей региональной службы технической поддержки и регионального центра компетенций Санкт-Петербурга, а также предоставление необходимых методических и обучающих материалов для пользователей КИС ЕМИАС.

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