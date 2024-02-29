Бочкарев: за год в Москве появится 14 спортивных сооружений

В течение 2024 года планируется достроить и завершить реконструкцию 14 крупных спортивных объектов. Об этом в четверг, 29 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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По его словам, жители столицы уделяют большое внимание здоровому образу жизни, а это требует достаточного количества спортивных сооружений в шаговой доступности. Cреди планируемых к открытию объектов: восемь физкультурных комплексов, несколько ледовых дворцов, а также ряд уникальных спортивных сооружений.

— Наиболее заметными станут проекты стадиона имени В.А. Мягкова на Ярославской улице и теннисного клуба на территории олимпийского комплекса «Лужники», — добавил Бочкарев.

Новый спортивный комплекс «Баланс» откроют в районе Бибирево по просьбе местных жителей. Об этом в середине января сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.