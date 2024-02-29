Москвичи могут пожаловаться на шумную разгрузку товаров у магазинов ночью

Москвичи, под окнами которых ночью шумно разгружают товары в местный магазин, могут сообщить о ситуации в МАДИ по телефону 8(495)540-76-56 или по электронной почте madi@mos.ru, сообщает Telegram-канал дептранса Москвы.

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С начала года инспекторы выявили уже 11 таких случаев. Нарушителям выписали штрафы от 1 тыс. до 80 тыс. руб. за несоблюдение условий производства разгрузочно-погрузочных работ, которые прописаны в статье 4.50 КоАП Москвы.

Супермаркеты могут принимать товары в ночное время, но при этом шуметь нельзя с 23.00 до 7.00. Водители в это время должны выключать двигатель авто и фары, чтобы свет не попадал в окна квартир.