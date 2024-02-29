Семь железнодорожных объектов построят и реконструируют в Москве до конца года

В течение года планируется завершить строительство и реконструкцию еще семи железнодорожных объектов.

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Среди них — станция Щербинка МЦД-2, пешеходная галерея на станции Кутузовская МЦД-4 и северный вестибюль станции Тестовская МЦД-4, новый вестибюль станции Деловой Центр Московского центрального кольца и южный вестибюль Лианозова МЦД-1, а также вестибюль в составе вокзала Зеленоград — Крюково и новый городской вокзал Митьково МЦД-3.

Самым крупным объектом, который откроется в этом году, станет новый городской вокзал Митьково МЦД-3, где организуют пересадку на станцию «Сокольники» Большой кольцевой и Сокольнической линий метро, а также на трамвай. Уже монтируют инженерные коммуникации и металлоконструкции наземной части вестибюля, устанавливают остекление турникетного зала. Вскоре обустроят платформу с навесами на всю длину, подземный вестибюль и переход, оборудованный по принципу «сухие ноги».

В начале февраля открыли новый вестибюль на Белорусском вокзале, обеспечивший интеграцию первого и четвертого Московских центральных диаметров.

Ранее Сергей Собянин отмечал, что система МЦД фактически представляет собой наземное метро. Она включает в себя четыре диаметра, 136 станций и более 300 километров путей. Каждые сутки поезда МЦД перевозят свыше 1,2 миллиона пассажиров — жителей Москвы и Подмосковья, которые ежедневно экономят время и деньги на поездках.