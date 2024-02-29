До конца года в Москве планируют построить еще 24 детских сада и 29 школ

До конца 2024-го в столице планируется возвести 53 образовательных объекта: 24 детских сада и 29 школьных зданий более чем на 25 тысяч мест.

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В последние годы Москва продолжает демонстрировать высокие темпы жилищного строительства, в новых кварталах появляется и большое количество детских садов и школ, которые востребованы среди новоселов. И такой тренд сохраняется: с начала этого года уже построено пять объектов более чем на 1,2 тысячи мест.

До конца 2024-го значительную часть всех учреждений — почти половину — возведут инвесторы в рамках своих проектов застройки. С одной стороны, это позволяет сформировать максимально комфортную для москвичей городскую среду, а с другой — повышает коммерческую привлекательность объектов. Детские сады и школы появляются как в новых кварталах, так и в уже сформированных городских районах.