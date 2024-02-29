Более 20 прудов благоустроят в столице в этом году

Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году благоустроят более 20 столичных прудов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков .

«Водоемы являются важной составляющей формирования городской среды, они создают благоприятные климатические условия и на протяжении многих лет остаются популярным местом отдыха жителей. Для обеспечения их надлежащего состояния регулярно проводятся обследования и плановые работы, при необходимости принимается решение о реконструкции», — отметил Петр Бирюков .

В этом году приведут в порядок 21 водоем, в том числе Ярославский пруд в СВАО, Мосфильмовский в ЗАО, Крюковский в Зеленограде, Нижний и Верхний Ивановские пруды, Красноярский пруд и пять Оленьих прудов в ВАО. Специалисты очистят от иловых отложений и углубят дно, отремонтируют береговые полосы и выполнят работы по восстановлению водоупорного слоя, а также инженерных сооружений. В завершение оборудуют зоны биоплато с водной растительностью, замедляющей зарастание водоемов, и проведут благоустройство территории.