Сервисный центр московского транспорта открылся на станции БКЛ «Сокольники»

На станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) состоялось открытие шестого сервисного центра столичного общественного транспорта. Об этом в четверг, 29 февраля, рассказал заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и дорожно-транспортного развития Максим Ликсутов.

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— Благодаря развитию сети сервисных центров москвичи могут получать нашу помощь в разных частях столицы <...> Такие центры уже работают на станциях «Савеловская», «Текстильщики», «Проспект Вернадского», «Кунцевская», «Петровский парк» и «Сокольники» БКЛ, — отметил заммэра.

Сервисные центры работают каждый день, за исключением праздников, с 8:00 до 20:00. В них москвичи и гости столицы могут поменять недействительные билеты, перенести данные с одной карты «Тройка» на другую, оформить проездные, перевыпустить их и многое другое, передает официальный сайт мэра Москвы.

В декабре на БКЛ прошло открытие пятого сервисного центра московского транспорта. Три новых окна обслуживания появились на станции «Петровский парк».