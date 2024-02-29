Леус рассказал о погоде в Москве 29 февраля

В столичном регионе 29 февраля будет пасмурная погода, которая принесет в город осадки в виде дождей и мокрого снега. Большое влияние на условия окажет фронтальный раздел. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, в Москве прогнозируется облачность, сопровождаемая осадками в смешанной фазе. При этом велик риск образования на дорогах и тротуарах гололеда.

Температура воздуха в городе составит от плюс 2 до плюс 4 градусов. Ветер южный с порывами до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться и составит 753 миллиметра ртутного столба, сообщил Михаил Леус.

На текущей неделе, с 26 февраля по 3 марта, в столице будет переменчивая погода со слабым минусом в ночные часы и околонулевой температурой днем. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила метеоролог Надежда Точенова. По ее словам, начало недели будет относительно теплым. Ночью столбики термометров опустятся до нуля градусов, а днем ожидается плюс.