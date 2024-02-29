В четверг в Москве ожидается пасмурная, но теплая погода

Пасмурная и теплая погода от -2 до +1 градуса ожидается в четверг, 29 февраля, в Москве. Соответствующий прогноз опубликован на сайте «Метеоновости».

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Днем будет облачно с прояснениями. Ветер будет дуть южный, 2-4 м/с, с порывами до 13 м/c. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба. В ночь на пятницу, 1 марта, ожидается похолодание до -5 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что финал зимы в Москве будет по-мартовски теплым. Он отметил, что текущий февраль в Центральной России был выше климатической нормы на 0,7 градуса.