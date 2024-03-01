Синоптик назвал сроки наступления метеорологической весны в России

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что метеорологическая весна на большей части России наступит не первого марта, а чуть позже - в период с 16 по 21 марта.

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Синоптик напомнил, что март - это еще зимний месяц. Погода может быть достаточно непредсказуемой: в одних регионах интенсивные потепления, в других - снегопады с метелями.

Но, если брать среднюю температуру по больнице, то март обещает быть относительно теплым и сухим: на один-три градуса теплее, чем обычно, а осадков выпадет на 10-12 процентов меньше.

В центре европейской части России весна будет теплой с умеренным количеством осадков, подчеркнул Тишковец. Снега в Москве растает в середине апреля.

"В середине марта произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных значений", - озвучил прогноз синоптик.

В первой и третьей декадах марта ожидаются два арктических вторжения, добавил он.

В апреле также возможны кратковременные похолодания, в народе про такие периоды говорят "зима вернулась". Количество осадков не превысит климатическую норму.