МЦД ежедневно перевозит более 1,3 млн человек

«Сегодня в городе работает уже четыре диаметра, которыми ежедневно пользуются более 1,3 млн человек. Это позволяет разгружать столичные дороги, снижать пассажиропоток в метро и улучшать связанность Москвы и Московской области», — говорится в сообщении.