МЦД ежедневно перевозит более 1,3 млн человек
Московские центральные диаметры (МЦД) перевозят более 1,3 млн пассажиров ежедневно.
Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
«Сегодня в городе работает уже четыре диаметра, которыми ежедневно пользуются более 1,3 млн человек. Это позволяет разгружать столичные дороги, снижать пассажиропоток в метро и улучшать связанность Москвы и Московской области», — говорится в сообщении.
Благодаря МЦД у горожан появляется возможность строить новые маршруты, в том числе без пересадок.
В перспективе такой опыт смогут перенять и другие регионы России. В частности, планируется масштабное развитие Центрального транспортного узла (ЦТУ).
Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин поделился планами развития речного транспорта столицы.