Собянин: новый корпус лучевой терапии в Коммунарке готовится к открытию

— Сегодня вводим центр лучевой терапии в Коммунарке. Это здание, которое оснащено самым современным оборудованием, и, с другой стороны, завершает большое строительство в Коммунарке медицинского центра. Это целый медицинской город, который будет качественно обслуживать не только Новую Москву, но и районы Старой Москвы, — отметил он.