Собянин: Новый корпус лучевой терапии в Коммунарке готовится к открытию
Новый корпус лучевой терапии в составе Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» готовится к открытию. Об этом в среду, 28 февраля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Сегодня вводим центр лучевой терапии в Коммунарке. Это здание, которое оснащено самым современным оборудованием, и, с другой стороны, завершает большое строительство в Коммунарке медицинского центра. Это целый медицинской город, который будет качественно обслуживать не только Новую Москву, но и районы Старой Москвы, — отметил он.
Глава города подчеркнул, что столичная система здравоохранения стала революционной в диагностике онкозаболеваний. Мэр добавил, что специалиста уже закончили цифровой контур в области патоморфологических исследований онкологии на уровне лаборатории первого уровня, передает агентство городских новостей «Москва».
В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Москве реализуется крупнейшая в истории программа модернизации инфраструктуры медицинских учреждений. Она охватывает все направления, начиная от строительства современных поликлиник по новому московскому стандарту и заканчивая возведением крупнейших многопрофильных стационаров на базе городских больниц.