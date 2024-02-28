В Подмосковье на станции Апрелевка электричка частично сошла с рельсов

На станции Апрелевка Киевского направления Московской железной дороги произошел сход колесных пар в середине состава пригородного поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД). Пассажиров вывели из поезда через головной вагон, отметили в компании. На место инцидента направили восстановительный поезд станции Бекасово-Сортировочное. На Московской железной дороге создали штаб для координации действий по ликвидации последствий схода. Причины произошедшего устанавливаются. На время восстановительных работ пригородные поезда в сторону Москвы и области задерживаются, объявили в МЖД. До этого в подмосковном Красногорске у маршрутного автобуса во время движения отвалились колеса. По данным Mash, колеса могли отлететь из-за перегруза и не закрученных колесных гаек, которые водитель должен проверять на ремзоне перед каждым выездом.