Почти 20 мостовых сооружений отремонтируют в Москве

Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут ремонт 18 мостовых сооружений. Об этом в среду, 28 февраля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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— Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, их состояние постоянно контролируется, при необходимости принимается решение о проведении ремонтных работ, — подчеркнул он.

По словам заммэра, в 2024 году в порядок приведут два путепровода МКАД (Киевский и Ярославский), а также Новолефортовский мост Третьего транспортного кольца, Северянинскую эстакаду и Гагаринский тоннель. Бирюков отметил, что в ходе работ специалисты поменяют гидроизоляцию, устранят протечки в подмостовых пространствах, а также уложат новый асфальт и нанесут дорожную разметку.

Заммэра уточнил, что в период ремонтных работ движение не будет полностью перекрываться, будут вводиться поочередные ограничения по полосам.

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