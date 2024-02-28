В Москве обсудили проблемы развития городов и сообществ

— В 2024 году у нас уже будет 5000 центров местного сообщества. Мы поставили цель открыть такие центры во всех магазинах торговой сети, чтобы это был по-настоящему живой проект, который адаптируется под конкретную среду конкретного сообщества. Недаром проект растет и развивается практически самостоятельно — мы только помогаем административно и финансово, — отметила руководитель направления устойчивого развития торговой сети «Пятерочка» Алина Юхневич.