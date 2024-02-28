В Москве обсудили проблемы развития городов и сообществ
В Москве завершилась практическая конференция «Про развитие городов и сообществ», которая собрала более 250 представителей крупного и малого бизнеса, некоммерческих организаций, а также урбанистов. Мероприятие прошло во второй раз по инициативе торговой сети «Пятерочка» при поддержке благотворительных фондов «Добрый город Петербург» и «Хорошие истории».
Участники конференции обсудили роль партнерских проектов в развитии территорий и улучшении социальной среды. Основное внимание уделялось эволюции совместных программ, изменениям в работе с сообществами и разработке эффективных стратегий сотрудничества.
На конференции выступили также руководители проекта «Центры местного сообщества» торговой сети, представив ключевые аспекты программы и ее развитие. Проект, запущенный в 2021 году, уже успел распространиться на 1350 магазинов в 32 регионах России, что говорит о его успешности и перспективах.
— В 2024 году у нас уже будет 5000 центров местного сообщества. Мы поставили цель открыть такие центры во всех магазинах торговой сети, чтобы это был по-настоящему живой проект, который адаптируется под конкретную среду конкретного сообщества. Недаром проект растет и развивается практически самостоятельно — мы только помогаем административно и финансово, — отметила руководитель направления устойчивого развития торговой сети «Пятерочка» Алина Юхневич.