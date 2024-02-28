Подснежники впервые взошли в Московском зоопарке

В Московском зоопарке впервые взошли подснежники. Их высадили на старой территории зоосада рядом со зданием дирекции. Об этом в среду, 28 февраля, сообщили в пресс-службе Московского зоосада.

© Вечерняя Москва

Вместе с ними проросли нарциссы и тюльпаны — цветы, которые традиционно появляются на территории столичного зоосада.

— На фото тонкие ярко-зеленые ростки — подснежники, светло-зеленые (салатовые) — нарциссы, а крупные широкие — тюльпаны, — рассказали в Telegram-канале «Московский зоопарк».

Накануне сотрудники Московского зоопарка поздравили медведицу Айку с Днем полярного медведя. В подарок она получила два торта — снежный и ледяной, которые были наполнены лакомствами, входящими в ее рацион: рыбой, фруктами и ягодами.

Помимо этого, сотрудники Московского зоопарка опубликовали кадры со «снежными забавами» волка Тарзана. На видео хищник умеючи разгребает внушительных размеров сугробы.