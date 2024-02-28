В Балашиху захотели построить метро от Кольцевой линии

Метро в подмосковную Балашиху могут построить от Кольцевой линии московского метро или от Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом заявил мэр города Сергей Юров на встрече с местными жителями, передает MSK1.RU.

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По словам мэра, окончательное решение о строительстве новой ветки метро не принято. Москва обосновывает задержки «цифрами, графиками и схемами», которые указывают на то, что построить метро к Балашихе от станции «Щелковская» нельзя.

«Нужно строить либо от БКЛ, либо от кольцевой. Такой вариант тоже прорабатывается», — рассказал Юров.

Он добавил, что так же, как и жители города, выступает за скорейшее строительство метро.