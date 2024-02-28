В центре Москвы перекрыли движение

Большой затор из автомобилей образовался на улице Тверской в Москве в среду, движения на этом участке нет уже более 30 минут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

«Большая пробка образовалась на улице Тверской в сторону Охотного ряда в Москве в среду, движения нет уже нет более получаса. Как следует из сервиса Яндекс.карты, многокилометровая пробка растянулась по Тверской, 1-й Тверской-Ямской, также стоит Ленинградский проспект», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее дептранс Москвы выступил с предупреждением, что 28 февраля будет перекрыта улица Большая Дмитровка от Охотного ряда до Георгиевского переулка из-за церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым .

До этого стало известно, что в Москве в 2024 году планируется построить 94 км дорог, 30 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов. Среди прочего — завершение строительства Южной рокады и окончание ремонта развязок на МКАД. Кроме того, в 2024 году на северо-востоке Москвы откроется новый путепровод через железнодорожные пути МЦД-1, который соединит улицу Хачатуряна с проектируемым проездом №2236. Появится дублер Калужского шоссе, который пройдет между Калужским и Киевским шоссе – от поселка Мосрентген до Троицка.