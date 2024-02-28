Вход в Музей Победы будет бесплатным для женщин 8 марта

В Международный женский день, который отмечается 8 марта, женщины смогут попасть в Музей Победы бесплатно. Для гостей в этот день проведут специальную праздничную программу. Об этом в среду, 28 февраля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

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В программу мероприятия включат бесплатные концерты, мастер-классы для детей и экскурсии. Посетители Музея Победы узнают о подвигах советских женщин во время Великой Отечественной войны и судьбах героинь. В 15:00 в Зале Полководцев начнется концерт живой фортепианной музыки, на котором исполнят мелодии любви Мишеля Леграна, Георгия Свиридова, Эдуарда Артемьева, Микаэла Таривердиева и других композиторов в исполнении пианиста-виртуоза, музыканта театра Терезы Дуровой Александра Тевелева.

В 16:15 в киноконцертном Зале Жуков начнется музыкальная программа «О ком поют мужчины». Перед гостями выступят участники проекта «Голос» на Первом канале, собравшиеся услышат известные композиции о весне, любви и прекрасных женщинах. Еще в этот день пройдет мастер-класс «Открытка маме», рассказали в пресс-службе Музея Победы.

Музей Победы 29 февраля приглашает именинников бесплатно посетить практически все экспозиции. Каждому гостю мероприятия необходимо лишь предъявить паспорт.