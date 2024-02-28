Фонтан отремонтируют в сквере Девичьего Поля в Хамовниках

Столичные специалисты приведут в порядок фонтан в сквере Девичьего Поля в районе Хамовники. Об этом в среду, 28 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, фонтан 1930 года постройки находится недалеко от Новодевичьего монастыря. Его площадь составляет 1,4 тысячи квадратных метров.

— Проведем комплекс мероприятий, которые позволят запустить гидросооружение уже в новом сезоне в апреле, затем планируется его капитальный ремонт, — рассказал заммэра.

Специалисты комплекса городского хозяйства уже установили насосы и восстановили подачу воды в чаши фонтана. Сейчас они монтируют внутренние электросети и энергоустановки. Работы над архитектурным обликом фонтана стартуют с приходом в столицу устойчивого потепления. Здесь отремонтируют бетонные поверхности, восстановят прежний струйный дизайн, а также заменят облицовку чаши, перильное ограждение и напольное покрытие, отмечается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».