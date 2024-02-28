Завершено голосование за выбор экскурсии для Музея транспорта Москвы

Завершилось голосование за выбор экскурсии для программы Музея транспорта Москвы в 2024 году. Об этом в среду, 28 февраля, сообщил заместитель мэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, опрос проходил на платформе проекта «Активный гражданин». Из предложенных вариантов лидером по числу голосов стала экскурсия «Что хранится в фондах Музея транспорта Москвы?», в рамках которой гости и жители столицы смогут посетить закрытые фонды музея. Участие в голосовании приняли 180 тысяч человек.

— Новую экскурсию, которую горожане выбрали на портале «Активный гражданин», мы начнем проводить уже в мае, — рассказал Ликсутов.

Экскурсия «Что хранится в фондах Музея транспорта Москвы?» будет проводиться в музее раз в месяц. На ней посетители узнают историю городского транспорта, а также увидят редчайшие экспонаты как снаружи, так и внутри, передает официальный сайт мэра Москвы.