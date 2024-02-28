Пять речных маршрутов запустят в Москве до 2030 года – Собянин
В Москве до 2030 года запустят еще пять речных маршрутов. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«До 2030 года запустим еще пять речных маршрутов. Задействуем для этого почти всю акваторию Москвы-реки в границах города. Сейчас в столице 12 электросудов и 12 причалов российского производства. Планируем, что к 2030 году их будет 60 и 67 соответственно. Жители смогут передвигаться быстрее и комфортнее», – написал мэр.
По его словам, развитие экологичного транспорта – один из приоритетов новой транспортной программы. Также планируется обновление прогулочного и круизного речного флота.
«Напомню, первый в мире круглогодичный маршрут речных электросудов был открыт 20 июня 2023 года. Второй начал работу осенью», – подчеркнул Собянин.