Движение поездов на Замоскворецкой линии метро ввели в график

Движение поездов на южном участке Замоскворецкой линии столичного метро осуществляется в соответствии с графиком. Об этом заявили в телеграм-канале столичного Дептранса.

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Информация об этом была опубликована пресс-службой ведомства в 22:20.

О временном увеличении интервалов движения составов стало известно в 22:03. Причиной тому стал человек, который оказался на путях. Уже в 22:09 поезда стали вводиться в график. О состоянии человека не сообщается.