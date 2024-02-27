Названы три самые дорогие по аренде жилья улицы Москвы

В феврале на рынке аренды элитной недвижимости в Москве экспонируется порядка 105 квартир и апартаментов с арендной ставкой выше 1,3 млн рублей в месяц. Эксперты агентства недвижимости Trust Realty проанализировали предложение и назвали три самых дорогих улицы столицы. Подробные данные исследования есть в распоряжении издания «Вести Подмосковья».

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По словам специалистов, в Москве объекты с арендной ставкой выше 1,3 млн рублей в месяц представлены на 30 улицах, проспектах и переулках. Однако наиболее широкий выбор подобных квартир зафиксирован на улице Усачева. В данной локации экспонируется 18 лотов. При этом за последние три месяца количество объектов снизилось более чем на 50%.