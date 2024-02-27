Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в САО и ЗАО
Проекты комплексного развития территорий будут реализованы в столичных районах Тимирязевский и Фили-Давыдково. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
«В районах Тимирязевский и Фили-Давыдково будут реализованы проекты комплексного развития территорий. На месте нежилой застройки на ул. Вучетича, вл. 1 и на ул. Кременчугская, вл. 19 построят дома для участников программы реновации», – говорится в сообщении.
Мэр отметил, что оба проекта дадут горожанам порядка 130 рабочих мест.
«Например, в Тимирязевском районе предусмотрены помещения для участков мировых судей», – пояснил он.
Также Собянин напомнил, что в целом к настоящему времени одобрено и уже реализуется 67 проектов комплексного развития территорий общей площадью около 867 га.
«По нашим подсчетам, они дадут примерно 168 тыс. рабочих мест», – добавил он.