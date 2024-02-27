Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в САО и ЗАО

«В районах Тимирязевский и Фили-Давыдково будут реализованы проекты комплексного развития территорий. На месте нежилой застройки на ул. Вучетича, вл. 1 и на ул. Кременчугская, вл. 19 построят дома для участников программы реновации», – говорится в сообщении.