Около 250 ветеранов возложили цветы в Музее Победы

В Музее Победы состоялось торжественное мероприятие «Защитники Отечества», посвященное ветеранам Великой Отечественной войны, локальных войн и вооруженных конфликтов. Об этом во вторник, 27 февраля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

Участниками мероприятия стали около 200 человек — ветеранов и юнармейцев. Ветераны возложили цветы в Зале Славы, а после церемонии для них состоялся праздничный концерт.

В музее выступили творческий коллектив Союза писателей России «Агитбригада», солист ансамбля «Серебряные крылья» Дмитрий Погора и многие другие талантливые артисты. Мероприятие прошло при участии Московского комитета ветеранов войны, РОО «Объединение ветеранов войны в Афганистане «Ветеран-Центр» и Союза писателей России.

Кроме того, в рамках выставки «Победа — одна на всех» в Музее Победы пройдет цикл историко-просветительских мероприятий. С 28 февраля участники смогут узнать больше о создании, боевом пути и героях Уральского добровольческого танкового конкурса.