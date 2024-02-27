Городские службы ликвидируют вытекание воды на проезжую часть на востоке Москвы

Городские службы ликвидируют вытекание воды на проезжую часть в Восточном административном округе. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Городские службы ликвидируют вытекание воды на проезжую часть у дома №9 по улице Просторная, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время утечка локализована. Движение автотранспорта на указанном участке ограничено, автомобилистов просят выбирать пути объезда, теплоснабжение потребителей переведено на резервную схему, пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Сотрудники ведомства оперативно убирают последствия инцидента, поскольку по прогнозам синоптиков гололедица может образоваться на столичных дорогах и тротуарах уже к вечеру. Москвичей призвали быть внимательными на улицах. Водителям в этот день следует соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями.