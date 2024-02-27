Московский зоопарк показал реакцию Айки на подарок ко Дню полярного медведя

— В подарок Айка получила два торта — снежный и ледяной, которые были наполнены лакомствами, входящими в ее рацион: рыбой, фруктами и ягодами, — говорится в сообщении.

Там также отметили, что больше всего Айке понравился снежно-фруктово-ягодный торт. Перед тем, как вкусить предложенное лакомство, медведица немного поломала конструкцию угощения, пока не съела всю начинку. Подписчики Telegram -канала зоопарка присоединились к поздравлениям, пожелав Айке и всем белым медведям здоровья.

В ноябре прошлого года, когда медведицу поздравляли уже с третьим днем рождения, ей также подарили ее любимый торт. В апреле 2023 года Айка приехала из Ростова-на-Дону в Московский зоопарк. Когда она была еще робким медвежонком, зоологи отмечали особый характер медведицы: малышка с любопытством изучала окружающий ее мир. В результате Айка выросла очень активной, игривой, любопытной и жизнерадостной медведицей.