Сергунина анонсировала новую тему экспозиции Москвы в рамках выставки «Россия»

Во вторник, 27 февраля, на международной выставке-форуме «Россия» представят новую тему экспозиции столицы — «Умный город для жизни». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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По ее словам, гости ВДНХ смогут узнать, какие технологические решения используются в управлении мегаполисом и как цифровые сервисы делают жизнь москвичей комфортнее.

Благодаря развитой экосистеме столица на протяжении пяти лет занимает первую строчку в российском индексе цифровизации городского хозяйства «IQ городов» и четыре года — в национальном рейтинге качества предоставления госуслуг в электронном виде.

— Ближайшие две недели в пространстве столицы посвятят современным технологиям и возможностям умного города. Посетителей ждут тематические интерактивы, мастер-классы по программированию и робототехнике, — отметила представитель мэрии.