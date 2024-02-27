Сергунина анонсировала новую тему экспозиции Москвы в рамках выставки «Россия»
Во вторник, 27 февраля, на международной выставке-форуме «Россия» представят новую тему экспозиции столицы — «Умный город для жизни». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
По ее словам, гости ВДНХ смогут узнать, какие технологические решения используются в управлении мегаполисом и как цифровые сервисы делают жизнь москвичей комфортнее.
Благодаря развитой экосистеме столица на протяжении пяти лет занимает первую строчку в российском индексе цифровизации городского хозяйства «IQ городов» и четыре года — в национальном рейтинге качества предоставления госуслуг в электронном виде.
— Ближайшие две недели в пространстве столицы посвятят современным технологиям и возможностям умного города. Посетителей ждут тематические интерактивы, мастер-классы по программированию и робототехнике, — отметила представитель мэрии.
Кроме того, на выставке-форуме «Россия» 27 февраля пройдет день предпринимательства. В его рамках в пространстве столицы состоится фестиваль «Мамы. Дети. Бизнес», участницы которого расскажут о создании собственного успешного бизнеса.