МЧС открыло необычную выставку в московском метро
В московском метрополитене на станции "Выставочная" открылась выставка социальной рекламы МЧС России.
Ее девиз и название - "Безопасность начинается с тебя". Но вместо скучной назидательности на посетителей смотрят оригинальные картинки, которые запоминаются своей простотой подачи материала.
Экспозиция проработает до 6 марта.
Даже иностранные туристы, не владеющие русским языком, смогут понять последствия пренебрежения правилами безопасности и задуматься о поступках, которые могут привести к беде.
При разработке серии плакатов социальной рекламы сотрудники МЧС обратились к профессионалам из сферы маркетинга, рекламы, дизайна, познакомили их с фактами, проблематикой, и попросили показать, как можно нескучным образом говорить о вопросах безопасности.