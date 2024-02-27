МЧС открыло необычную выставку в московском метро

В московском метрополитене на станции "Выставочная" открылась выставка социальной рекламы МЧС России.

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Ее девиз и название - "Безопасность начинается с тебя". Но вместо скучной назидательности на посетителей смотрят оригинальные картинки, которые запоминаются своей простотой подачи материала.

Экспозиция проработает до 6 марта.

Даже иностранные туристы, не владеющие русским языком, смогут понять последствия пренебрежения правилами безопасности и задуматься о поступках, которые могут привести к беде.