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МЧС открыло необычную выставку в московском метро

В московском метрополитене на станции "Выставочная" открылась выставка социальной рекламы МЧС России.

МЧС открыло необычную выставку в московском метро
© Российская Газета

Ее девиз и название - "Безопасность начинается с тебя". Но вместо скучной назидательности на посетителей смотрят оригинальные картинки, которые запоминаются своей простотой подачи материала.

Экспозиция проработает до 6 марта.

Даже иностранные туристы, не владеющие русским языком, смогут понять последствия пренебрежения правилами безопасности и задуматься о поступках, которые могут привести к беде.

При разработке серии плакатов социальной рекламы сотрудники МЧС обратились к профессионалам из сферы маркетинга, рекламы, дизайна, познакомили их с фактами, проблематикой, и попросили показать, как можно нескучным образом говорить о вопросах безопасности.

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