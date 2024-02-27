Москвичей предупредили о гололедице вечером 27 февраля
Гололедица может образоваться на столичных дорогах и тротуарах вечером во вторник, 27 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.
Это связано с резким похолоданием в столице.
— По прогнозам синоптиков, сегодня после 17:00 ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, — рассказали в службе.
В своем Telegram-канале представители комплекса призвали москвичей быть внимательными на улицах. Водителям в этот день следует соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что начало весны порадует москвичей и гостей столицы теплой погодой. Так, уже первые выходные марта пройдут под знаком антициклона, который принесет в город сухую погоду.
В преддверии марта погода в столичном регионе будет равномерной, без характерных скачков температур и колебаний атмосферного давления. При этом закончатся снегопады, но их сменят кратковременные дожди. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.