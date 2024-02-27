Москвичей предупредили о гололедице вечером 27 февраля

Гололедица может образоваться на столичных дорогах и тротуарах вечером во вторник, 27 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

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Это связано с резким похолоданием в столице.

— По прогнозам синоптиков, сегодня после 17:00 ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, — рассказали в службе.

В своем Telegram-канале представители комплекса призвали москвичей быть внимательными на улицах. Водителям в этот день следует соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что начало весны порадует москвичей и гостей столицы теплой погодой. Так, уже первые выходные марта пройдут под знаком антициклона, который принесет в город сухую погоду.