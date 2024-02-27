В Москве усилили контроль безопасности на реках и водоемах из-за оттепели

Столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах из-за оттепели. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В настоящее время сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия. Из-за резкого повышения температуры воздуха лед на акватории начал менять свою структуру, потому выходить на него крайне опасно. Призываем москвичей быть внимательнее, следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды», — отметил Петр Бирюков.

Сейчас толщина льда на Москве-реке составляет от 10 до 20 сантиметров, в заливах и поймах — от 25 до 42 сантиметров, на внутренних водоемах — до 42 сантиметров, на прудах в ТиНАО — до 40 сантиметров. Специалисты регулярно ее измеряют, под особым контролем находятся места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах.

В зимний период спасатели патрулируют водные акватории более чем на 20 судах на воздушной подушке. Они способны передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50–80 километров в час.