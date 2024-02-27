«Безопасность начинается с тебя»: в метро открылась новая выставка

«Обеспечить безопасность жителей города — приоритетное направление работы Правительства Москвы. Новая экспозиция в Московском метрополитене еще раз напомнит пассажирам о том, как предотвратить чрезвычайные ситуации, с которыми мы можем столкнуться в любой момент. Транспортный комплекс столицы продолжает участвовать в важных социальных проектах по поручению Сергея Собянина — благодаря этому о них узнают как можно больше людей», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим ЛиксМаксим Ликсутов.