«Безопасность начинается с тебя»: в метро открылась новая выставка

На станции метро «Выставочная» открылась новая экспозиция «Безопасность начинается с тебя». Столичный метрополитен организовал ее совместно с МЧС России. В ней представлены плакаты, рассказывающие о правилах безопасности взрослых и детей в быту и на природе. Пассажиры также могут увидеть статистику пострадавших при чрезвычайных ситуациях, которых можно было избежать.
«Обеспечить безопасность жителей города — приоритетное направление работы Правительства Москвы. Новая экспозиция в Московском метрополитене еще раз напомнит пассажирам о том, как предотвратить чрезвычайные ситуации, с которыми мы можем столкнуться в любой момент. Транспортный комплекс столицы продолжает участвовать в важных социальных проектах по поручению Сергея Собянина — благодаря этому о них узнают как можно больше людей», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим ЛиксМаксим Ликсутов.
Выставка призвана показать, что происходит, если не соблюдать правила безопасности. Посетить ее можно до 6 марта.