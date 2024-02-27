Столичные дворцы и центры творчества подготовили мероприятия в честь Масленицы

Столичные дворцы и центры творчества в масленичную неделю проведут праздничные мероприятия. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки.

— С 11 по 17 марта на площадках Московского дворца пионеров пройдут тематические мероприятия, приуроченные к масленичной неделе, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в рамках мероприятия состоятся концерты и театральные постановки. Гости смогут посетить гастрономический фестиваль блинов от колледжей столицы и мастер-классы по изготовлению масленичных кукол. Кроме того, на площадке состоятся народные игры, москвичи и гости столицы смогут познакомиться со старинными традициями и приметами Древней Руси.

Кроме того, 16 марта пройдет гуляние с играми и блинами «Угощение весельем» в детско-юношеском центре «Виктория». В тот же день центр детского творчества «Строгино» в 12:00 проведет ярмарку «Приходи, честный народ, Масленица всех зовет», передает агентство городских новостей «Москва».