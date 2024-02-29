Собянин сообщил о масштабной модернизации многопрофильных клиник Москвы

Сейчас в столице создается инновационная медицинская инфраструктура и происходит модернизация многопрофильных клиник. Об этом в четверг, 29 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Глава города отметил, что на текущий момент на территории ГКБ №10 имени Вересаева и ГКБ №15 имени Филатова происходит капитальный ремонт. В первом медучреждении специалисты создают новые отделения реанимации и интенсивной терапии, а также терапевтическое, кардиологическое, эндокринологическое и неврологическое отделения. Во второй больнице в ближайшее время состоится открытие обновленных реабилитационных, терапевтических, неврологических и других отделений.

— На территории обоих стационаров уже работают флагманские центры для оказания экстренной помощи по новому стандарту. Также капитальный ремонт идет в 12 приемных отделениях 11 стационаров, — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин 14 февраля обсудил с мэром Москвы вопросы развития технологий в столичном здравоохранении.

Адаптация к роботизированным технологиям должна распространиться на все сферы повседневной жизни, заявил депутат Московской городской думы Олег Артемьев.