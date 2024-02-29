Собянин сообщил о масштабной модернизации многопрофильных клиник Москвы
Сейчас в столице создается инновационная медицинская инфраструктура и происходит модернизация многопрофильных клиник. Об этом в четверг, 29 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Глава города отметил, что на текущий момент на территории ГКБ №10 имени Вересаева и ГКБ №15 имени Филатова происходит капитальный ремонт. В первом медучреждении специалисты создают новые отделения реанимации и интенсивной терапии, а также терапевтическое, кардиологическое, эндокринологическое и неврологическое отделения. Во второй больнице в ближайшее время состоится открытие обновленных реабилитационных, терапевтических, неврологических и других отделений.
— На территории обоих стационаров уже работают флагманские центры для оказания экстренной помощи по новому стандарту. Также капитальный ремонт идет в 12 приемных отделениях 11 стационаров, — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин 14 февраля обсудил с мэром Москвы вопросы развития технологий в столичном здравоохранении.
Адаптация к роботизированным технологиям должна распространиться на все сферы повседневной жизни, заявил депутат Московской городской думы Олег Артемьев.
Столичная компания «Фора Роботикс» в 2023 году произвела новых сервисных роботов для оптимизации рутинных рабочих процессов. Решения на 80 процентов состоят из отечественных комплектующих. Москва как центр отечественной индустрии делает ставку на развитие инновационных производств, выпускающих высокотехнологичную продукцию и решения.