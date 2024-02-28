В Москве установят единый коэффициент расположения МПТ

Для объектов, расположенных за пределами ТТК, при расчете льгот по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) будет установлен единый коэффициент расположения МПТ — 0,7. Об этом в среду, 28 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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По его словам, внутри самого ТТК устанавливается нулевой коэффициент расположения МПТ. Такая практика призвана выровнять условия поддержки для девелоперов, которые реализуют свои проекты на удаленных от центра столицы территориях. Ефимов также добавил, что при расчете льготы по-прежнему будут учитываться площадь объекта и сроки строительства. Чем больше площадь и короче срок строительства, тем привлекательнее льготу может получить девелопер.

Коэффициент 0,7 устанавливается за пределами ТТК для объектов промышленности, делового управления, логистических комплексов и других объектов инфраструктуры за исключением социальных, спортивных, культурных и гостиниц.