Усадьбы, храмы и ипподром: какие объекты начнут реставрировать в Москве

В Москве активно реставрируют объекты культурного наследия. За два месяца 2024 года столичные власти выдали 132 разрешения на организацию различных работ. В числе объектов, которые они затронут, находятся комплекс МГУ им. М. В. Ломоносова, главный дом городской усадьбы Смирнова – Лопатиной XIX века и другие. Рассказываем подробности.

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Ипподром и МГУ

В 2024 году в столице реставрируют и ремонтируют свыше 500 памятников архитектуры. Среди них, например, церковь Вознесения Господня в Коломенском, дом архитектора Мельникова в Кривоарбатском переулке, кинотеатр "Ударник" на улице Серафимовича и другие.

Запланирован ремонт 10 зданий, в числе которых комплекс МГУ им. М. В. Ломоносова. Среди 80 объектов, подлежащих реставрации, – конюшни с каретным сараем городской усадьбы Тарасовых и главный дом городской усадьбы Смирнова – Лопатиной XIX века - Сергей Собянин, мэр Москвы.

В трех зданиях, среди которых и церковь Никиты Мученика, утверждены противоаварийные работы. Еще на 39 объектах запланированы научно-исследовательские и изыскательские мероприятия. Они требуются для того, чтобы специалисты могли изучить особенности конкретного памятника архитектуры. В дальнейшем эти данные учитываются при разработке проекта реставрации. Например, так поступят в случае с Центральным московским ипподромом, чья история насчитывает практически 200 лет. Площадку основали в 1834 году. Она считается первым рысистым ипподромом в мире, а в России еще и самым старым.

Главное здание локации построили в конце 19-го века, но в 1949 году здесь случился пожар, почти целиком уничтоживший его. Чуть позднее, через шесть лет, по проекту архитектора Ивана Жолтовского было возведено новое строение. Как только закончится исследование, специалисты разработают план реставрации фасадов, интерьеров и прочих элементов из убранства ипподрома.

Подворье и монастырь

Новую жизнь вдохнут и в городскую усадьбу Смирнова – Лопатиной XIX века. Специалисты отреставрируют главный дом – одноэтажное здание из дерева с каменным подвалом. Внутри работы уже идут: демонтируются обшивка и отделка для обследования их состояния. Фасады начнут приводить в прядок, как только в городе установится теплая погода. Главный из них задекорирован пилястрами и лепниной, а также украшен гербом. За время работ специалисты восстановят утраченные элементы оформления, воссоздадут металлические ограждения и козырьки над входом.

Еще одним объектом, который начнут реставрировать, стало Кокоревское подворье. Место считается частью старейшего делового центра столицы. Здесь будут приводить в порядок корпус меблированных квартир с магазинами. В самом здании до 1917 года находились склады товаров, конторы и одна из лучших гостиниц города тех лет.

Строению вернут исторический облик. Перед этим специалисты провели исследовательские работы. В рамках изыскательных мероприятий выяснилось, что в одном из помещений сохранилось подлинное деревянное окно того времени бурого цвета, а на кровле – исторический слой зеленой краски. В ходе реставрации произведут вычинку кирпичной кладки, воссоздадут гранитные лестницы с тумбами, а также сходы в подвал. Вместе с тем пластиковые окна поменяют на деревянные, осветят фасады и организуют видеонаблюдение.