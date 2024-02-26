Акцию для родившихся 29 февраля подготовили в Музее Победы

Музей Победы 29 февраля приглашает именинников бесплатно посетить практически все экспозиции. Исключением станут лишь «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!». Каждому гостю мероприятия необходимо лишь предъявить паспорт. Об этом в понедельник, 26 февраля, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе учреждения.

Акция для почетных именинников действительна весь день — с 10:00 до 22:00.

— 2024 год является високосным, поэтому мы увидим в календаре 29 февраля. В честь этого Музей Победы решил сделать подарок для родившихся в этот день, ведь их настоящий день рождения случается лишь раз в четыре года, — подчеркнули в пресс-службе Музея.

Гости смогут осмотреть выставку «Подвиг Армии», диорамный комплекс, мультимедийный зал «Лица Победы», Зал Исторической правды, а также Зал Полководцев. Кроме того, каждый час на протяжении дня на куполе Зала Славы будет демонстрироваться инсталляция «Дорога к Победе».

Выставка «Победа — одна на всех» откроется в Музее Победы 27 февраля. Она приурочена ко Дню народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны.