Собянин сообщил о скором открытии на ЗИЛе нового Музея искусств «Коллекция»

В 2024 году в рамках реорганизации промышленной зоны бывшего завода ЗИЛ планируется завершить строительство одноименной станции Троицкой линии метро. Об этом в понедельник, 26 февраля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, реструктуризация промзоны бывшего завода ЗИЛ стала крупнейшим проектом не только в России, но и в мире. На его территории создается хорошая транспортная система. Так, за последние годы были запущены две станции Московского центрального кольца и станция метро «Технопарк», при этом строительная готовность станции «ЗИЛ» составляет 50 процентов. Она будет конечной станцией, с которой можно будет пересесть на МЦК, в дальнейшем на ней откроется пересадка на Бирюлевскую линию.

Помимо этого, в рамках реорганизации территории бывшей промзоны создаются социальные объекты. Так, уже открыта детско-взрослая поликлиника, созданная по столичному стандарту. В медучреждении получают помощь около 24 тысяч человек.

— В ближайшие месяцы достроим на ЗИЛе музейно-выставочный центр «Коллекция». Он станет частью арт-квартала с зонами отдыха, летней террасой, ресторанами и кафе. В музее будут размещаться постоянные и временные экспозиции живописи, графики, скульптуры. Посещать их смогут одновременно до 1,5 тысячи человек, — сообщил Сергей Собянин в Telegram-канале.