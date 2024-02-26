Собянин сообщил о скором открытии на ЗИЛе нового Музея искусств «Коллекция»
В 2024 году в рамках реорганизации промышленной зоны бывшего завода ЗИЛ планируется завершить строительство одноименной станции Троицкой линии метро. Об этом в понедельник, 26 февраля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, реструктуризация промзоны бывшего завода ЗИЛ стала крупнейшим проектом не только в России, но и в мире. На его территории создается хорошая транспортная система. Так, за последние годы были запущены две станции Московского центрального кольца и станция метро «Технопарк», при этом строительная готовность станции «ЗИЛ» составляет 50 процентов. Она будет конечной станцией, с которой можно будет пересесть на МЦК, в дальнейшем на ней откроется пересадка на Бирюлевскую линию.
Помимо этого, в рамках реорганизации территории бывшей промзоны создаются социальные объекты. Так, уже открыта детско-взрослая поликлиника, созданная по столичному стандарту. В медучреждении получают помощь около 24 тысяч человек.
— В ближайшие месяцы достроим на ЗИЛе музейно-выставочный центр «Коллекция». Он станет частью арт-квартала с зонами отдыха, летней террасой, ресторанами и кафе. В музее будут размещаться постоянные и временные экспозиции живописи, графики, скульптуры. Посещать их смогут одновременно до 1,5 тысячи человек, — сообщил Сергей Собянин в Telegram-канале.
В Москве создается новая Троицкая линия метрополитена. Сейчас на ней строятся 11 новых станций, которые будут расположены от «ЗИЛа» до «Коммунарки». Сейчас все они находятся на этапе разной степени готовности. Всего по окончании строительных работ на Троицкой ветке их будет семнадцать.