В Москве пройдет бесплатная программа «Профессия — продюсер», в рамках которой москвичи смогут освоить навыки продюсирования полнометражных художественных фильмов. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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— Жюри определит 15 перспективных проектов и пригласит на курс их продюсеров, режиссеров и сценаристов. Командам предстоит пройти три тематических модуля, посвященных разработке идеи фильма, съемкам и подготовке ленты к выходу в прокат. Обучение продлится 10 месяцев, — сказала она.

Присоединиться к акселератору могут сотрудники столичных компаний, индивидуальные предприниматели и самозанятые москвичи. Занятия пройдут на площадке Дома культуры «ГЭС-2». На текущий момент открыт прием заявок, который продлится до 15 марта.

Всего программой предусмотрено несколько модулей. Сперва участникам расскажут, как набрать команду и какие юридические нюансы нужно учесть при заключении договоров со съемочной группой. После этого москвичи освоят навыки ведения переговоров и взаимодействия с другими компаниями.

На третьем этапе наставники поделятся секретами того, как из отснятого материала собрать качественный продукт. В завершение акселератора участники презентуют свои проекты ведущим представителям киноиндустрии.