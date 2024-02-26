Синоптик спрогнозировала срок таяния снега в Москве

«Сугробы за ближайшую неделю чуть-чуть уменьшатся. В основном не за счет таяния (тепло пока не такое мощное), а за счет испарения, так как погода будет ветреная. Дождей не ждем — а они могли бы быстрее всего расправиться со снегом», — рассказала метеоролог и добавила, что сильных снегопадов в столице тоже ждать не стоит, поэтому сугробы уже не увеличатся.