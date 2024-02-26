Ефимов: Объем производства продуктов питания в столице вырос на 38,6%

Московские производители пищевой отрасли увеличили объемы выпуска на 38,6 процента в 2023 году. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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По его словам, на сегодняшний день в городе открыто больше 290 предприятий по производству пищевой продукции. Количество таких фабрик и заводов за минувший год увеличилось на 14 процентов.

— В частности, выпуск продукции из мяса и субпродуктов увеличился на 94,5 процента, а молочной — на 15,5 процента, — рассказал заммэра.

Суммарная стоимость всех отгруженных за этот же период продуктов превысила 639 миллиардов рублей, что на 13,8 процента больше аналогичного показателя 2022 года. Такие успехи обусловлены большим количеством мер поддержки, которые город предоставляет производителям. Например, статус промкомплекса, который дает налоговые льготы, присвоили 24 предприятиям.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о росте объемов производства столичных предприятий обрабатывающей промышленности на 18,5 процента в минувшем году.