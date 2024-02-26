Количество электробусов в Москве достигнет 5,3 тысячи к 2030 году

До 2030 года в Москву поставят 3,8 тысячи электробусов. До конца 2024 года город получит 800 новых машин, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Они выйдут на маршруты вместо автобусов, таким образом власти столицы хотят снизить негативное влияние на экологию.

С 2018 года электробусы заменили автобусы и вышли почти на 120 маршрутов города. С 2022 года в Москву приходят электробусы улучшенной комплектации. К 2030 году их количество в Москве достигнет 5,3 тысячи.

Электробусы последних поставок оснащены электроотопителями и адаптивным освещением, их запас хода без подзарядки достиг 80 км (вместо 40-50). Все они российского производства. В настоящий момент в Москве более 1470 единиц этого транспорта.