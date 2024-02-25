Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе столичных спасателей на воде. В частности, на Москве-реке работают пожарные суда «Полковник Чернышёв» и «Надежда», экипажи которых участвуют в ликвидации возгораний, проводят спасательные и поисковые работы. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства.

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«Полковник Чернышёв» ведёт дежурство на Химкинском водохранилище и в прибрежных зонах. Он рассчитан на подачу больших объёмов воды.

«Надежда» базируется на Павелецкой набережной. Судно оборудовано тремя пожарными стволами и может использоваться как насосная станция.

За акваторией также следят сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) с помощью 300 камер.