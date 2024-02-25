МЧС предупредил москвичей о ледяном дожде и гололеде

В Москве вечером в воскресенье, 25 февраля, ожидаются ледяной дождь и гололед. Сложные погодные условия продлятся до утра понедельника, рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС России.

В ведомстве уточнили, что осадки и гололед возможны в столичном регионе «с 18.00 часов 25 февраля с сохранением до 09.00 часов 26 февраля».

В МЧС предупредили, что водителям следует снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.