МЧС предупредил москвичей о ледяном дожде и гололеде
В Москве вечером в воскресенье, 25 февраля, ожидаются ледяной дождь и гололед. Сложные погодные условия продлятся до утра понедельника, рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС России.
В ведомстве уточнили, что осадки и гололед возможны в столичном регионе «с 18.00 часов 25 февраля с сохранением до 09.00 часов 26 февраля».
В МЧС предупредили, что водителям следует снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.
В Гидрометцентре отметили, что в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра с порывами до 15 метров в секунду объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
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