Штормовое предупреждение объявлено в Москве

В Москве объявлено штормовое предупреждение. Причина – ледяной дождь, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, в настоящее время в столичном регионе наблюдается ярко выраженная сходимость воздушных масс с различными свойствами, с разным температурным режимом. Теплый воздух перемещается с юга и юго-запада, а холодный идет из Поволжья, Южного Урала, Сибири, где держатся 20-градусные морозы.

Из-за этого сейчас температура над Москвой на разных высотах очень неоднородна. Снежинки при падении сначала подтаивают и превращаются в капельку на высоте 700-1000 метров, где температура выше нуля, а затем, когда попадают в приземный слой с отрицательной температурой, покрываются льдом.

Данная конструкция, по словам Вильфанда, называется переохлажденными осадками (ледяной дождь). Когда такие осадки попадают на подстилающую поверхность, происходит практически мгновенное обледенение, возникает гололед и гололедица.