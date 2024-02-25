В Москве появится новый транспортный хаб

Возведение нового транспортного хаба «Верхние Лихоборы», который расположится на севере столицы, планируется завершить к 2025 году. Об этом в воскресенье, 25 февраля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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— Проект транспортного хаба «Верхние Лихоборы» включает в себя строительство улично-дорожной сети, остановочных пунктов общественного транспорта, паркинга, а также благоустройство прилегающей территории, — подчеркнул заммэра.

Отмечается, что новая дорожная развязка позволит автомобилистам более комфортно осуществлять пересадки с одного вида транспорта на другой, в том числе и на Люблинско-Дмитровскую линию столичного метрополитена, передает официальный сайт мэра Москвы.

Новую дорогу Саларьево — Калужское шоссе в Новой Москве планируется открыть для проезда в 2028 году. Об этом 24 февраля сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Длина трассы составит больше пяти километров.